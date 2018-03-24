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Alanya'da şok intihar: Yemek yerken bir anda tetiği çekti

Alanya'nın Avsallar Mahallesi esnaflarından mermerci Özal Ayyıldız, dün gece saat 23.00 sularında bir restoranda yemek yerken başına silahla ateş ederek intihar etti

Alanya'da şok intihar: Yemek yerken bir anda tetiği çekti

Alanya'nın Avsallar Mahallesi esnaflarından mermerci Özal Ayyıldız, dün gece saat 23.00 sularında bir restoranda yemek yerken başına silahla ateş ederek intihar etti

24 Mart 2018 Cumartesi 04:03
Alanya'da şok intihar: Yemek yerken bir anda tetiği çekti
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AVSALLAR Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren Ayyıldız Mermer Atölyesi sahibi Özal Ayyıldız, yakın bir dostuyla restoranda yemek yiyordu. Saat 23.00 sularında belindeki silahı çıkaran Ayyıldız, silahı şakağına dayayarak ateş etti. Kurşun Ayyıldız'ın başının bir tarafından girip diğer tarafından çıktı. Ağır yaralı olarak Alanya Başkent Hastanesi'ne kaldırılan evli ve 2 çocuk babası Ayyıldız, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ayyıldız, doktorların müdahalelerine karşın kurtarılmadı. Jandarma, olayla ilgili soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor.

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Avsallar MahallesiÖzal AyyıldızRestoranYemekAteşİntihar
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