Alanya'da şok intihar girişimi! Polise not bırakıp karnına sıktı 

ALANYA'NIN Saray Mahallesi'nde bir evde meydana gelen olayda, 60 yaşındaki Hüseyin Ü'nün av tüfeği ile karnına ateş ederek canına kıymak istediği bildirildi. Tüfek sesini duyarak eve giren komşuları tarafından kanlar içerisinde bulunan Hüseyin Ü, çağrılan ambulansla Alanya Anadolu Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olan Hüseyin Ü'nün ameliyata alındığı bildirildi.

Hüseyin Ü'nün intihar öncesi polise bir not ve bazı evraklar bıraktığı bildirildi. Notta "Bu evrakları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da gönderdim. Gereğinin yapılmasını istiyorum. Ölümümden kimse sorumlu değildir" yazdığı iddia edildi.