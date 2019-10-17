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Alanya'da şok intihar! Genç adam yaşamına son verdi

Alanya’da bir kişi, gece saat 03.00 sıralarında kendisini asarak yaşamına son verdi

ASAYİŞ 17.10.2019, 12:10
Alanya'da şok intihar! Genç adam yaşamına son verdi
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EDİNİLEN bilgiye göre olay, Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi, Yanıklar Mevkii’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Küçük (23) adlı genç, gece 03.00 sıralarında kendini iple asarak intihar etti. Küçük’ün bir firmada klimacı olarak çalıştığı öğrenildi.

Kaynak: YeniAlanya Bildirim
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