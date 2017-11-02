Alanya'da şok intihar! Belediye işçisi aracında kafasına sıktı

ARACININ içinde intihar eden Hakan Şahin isimli işçi, BŞB Whatsapp grubuna başına silah dayadığı fotoğrafını gönderdi ve intiharından üç kişiyi sorumlu tuttuğunu açıkladıktan sonra intihar etti. Sosyal medya hesabında bir fotoğraf paylaşarak neden intihar ettiğini takipçileriyle paylaşan Hakan Şahin isimli işçinin şok intiharı Alanya'da büyük yankı uyandırdı. İntihar olayını doğrulayan Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney olay yerine giderek inceleme yapacağını ve gerekli açıklamaları daha sonra yapacaklarını söyledi.