Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 20°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
114140
ALTIN
156.420
DOLAR
3.8117
STERLİN
5.0481
EURO
4.4360
Uzmanlar onayladı! Bu meyve kanser türlerini engelliyor
Bu meyve kanser türlerini engelliyor
3 gece az uyuyan paranoyak oluyor
3 gece az uyuyan paranoyak...
2 Kasım 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
1 Kasım Günlük Burç Yorumu
banner468

Alanya'da şok intihar! Belediye işçisi aracında kafasına sıktı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya hizmet biriminde Park Bahçeler bölümünde çalışan Hakan Şahin isimli işçi dün gece Zirve Restoran yakınlarında başına silah dayayarak intihar etti

Alanya'da şok intihar! Belediye işçisi aracında kafasına sıktı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya hizmet biriminde Park Bahçeler bölümünde çalışan Hakan Şahin isimli işçi dün gece Zirve Restoran yakınlarında başına silah dayayarak intihar etti

02 Kasım 2017 Perşembe 12:06
Alanya'da şok intihar! Belediye işçisi aracında kafasına sıktı
banner404

ARACININ içinde intihar eden Hakan Şahin isimli işçi, BŞB Whatsapp grubuna başına silah dayadığı fotoğrafını gönderdi ve intiharından üç kişiyi sorumlu tuttuğunu açıkladıktan sonra intihar etti. Sosyal medya hesabında bir fotoğraf paylaşarak neden intihar ettiğini takipçileriyle paylaşan Hakan Şahin isimli işçinin şok intiharı Alanya'da büyük yankı uyandırdı. İntihar olayını doğrulayan Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney olay yerine giderek inceleme yapacağını ve gerekli açıklamaları daha sonra yapacaklarını söyledi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 02.11.2017 12:25
Anahtar Kelimeler:
AlanyaİntiharAntalya Büyükşehir BelediyesiAlanya Hizmet BirimiHakan Şahin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otomobilinin aynasına çarpan Afrikalıyı pompalıyla öldürdü
Otomobilinin aynasına çarpan Afrikalıyı pompalıyla öldürdü
Antalya'da eski meclis üyesini öldüren sanığa 25 yıl hapis
Antalya'da eski meclis üyesini öldüren sanığa 25 yıl hapis
Polis, öğrenci servisini durdurunca skandal ortaya çıktı
Polis, öğrenci servisini durdurunca skandal ortaya çıktı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim