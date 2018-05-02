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Alanya'da şok! İngiliz vatandaşı villayı uyuşturucu serasına çevirdi

Alanya'nın Kargıcak Mahallesi’nde lüks villaya baskın yapan jandarma ekipleri, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Pakistan uyruklu İngiliz vatandaşının kiraladığı ve seraya çevrilen villada, 91 kök 'skunk', esrar kırma makinesi ile kurusıkı tabanca ele geçirildi

Alanya'da şok! İngiliz vatandaşı villayı uyuşturucu serasına çevirdi

Alanya'nın Kargıcak Mahallesi’nde lüks villaya baskın yapan jandarma ekipleri, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Pakistan uyruklu İngiliz vatandaşının kiraladığı ve seraya çevrilen villada, 91 kök 'skunk', esrar kırma makinesi ile kurusıkı tabanca ele geçirildi

02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:49
Alanya'da şok! İngiliz vatandaşı villayı uyuşturucu serasına çevirdi
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-  Mehmet AL

KARGICAK Mahallesi’ndeki bir villada uyuşturucu imal edildiğine dair bilgi edinen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı. Yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için savcılık izniyle harekete geçen ekipler, belirlenen adrese baskın düzenledi.
Baskın düzenleyen ekipler, lüks villada gördükleri manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Jandarma, villadaki odanın adeta seraya çevrildiğini tespit etti. Uyuşturucuların yetiştirilmesi için evde özel sistemler kurulduğu, ısı, havalandırma ve nemlendirme işlemleri için her bir ayrıntının düşünülerek doğal sera ortamının sağlandığı tespit edildi. 
Mayıs ayında Türkiye’ye gelen ve uyuşturucu yetiştirilen villayı kiraladığı tespit edilen Pakistan uyruklu İngiliz vatandaşı A.S.S. gözaltına alındı. Operasyonda, Türkiye’deki kilo fiyatının ortalama 30 bin lira olduğu belirtilen 91 kök ‘sunk’ isimli uyuşturucu, kurusıkı tabanca, esrar kırma makinesi, 3 adet ısı ölçme cihazı, mercek, 8 adet aydınlatma için kullanılan düzenek, 2 adet fan, 4 adet güç kaynağı, ısıtıcı soba, mini klima ele geçirildi. Odada oluşan kokunun ise vantilatörlerle dışarıya aktarıldığı gözlendi. Saksılarda yetiştirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, sera sistemleri de sökülerek karakola götürüldü. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli A. S.S. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Ayrıca olayın şüphelisi olan Y. Y. isimli şahsın arandığı belirtildi.

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