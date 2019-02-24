Alanya'da şok baskın! Polisten kaçamadılar

Alanya’da İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler dün eğlence mekanları ve kafeleri denetledi. Kapalı alanda sigara içen 10 kişi ve 2 işletmeye cezai işlem uygulandı.

Alanya'da şok baskın! Polisten kaçamadılar
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Mehmet AL-ÖZEL HABER


ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Polis Merkezi ekipleri dün akşam eğlence mekanlarını ve kafeleri denetledi. Yapılan incelemelerde işletmelerin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı denetlendi. Polis tarafından satışa sunulan içeceklerin ruhsatlı olup olmadığı, güvenlik kameralarının çalışıp çalışmadığı ve alınan kayıtların bir hafta süreyle saklanıp saklanmadığı da kontrol edildi.  Polis ekiplerince yapılan denetimlerde 2 işyerinde kapalı alanda sigara içen 10 kişiye 153'şer TL para cezası uygulanırken 2 işyerine de kapalı alanda sigara içilmesine izin verdikleri için 10’ar bin TL cezai yaptırım uygulandı.

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