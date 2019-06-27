Alanya'da şok baskın! Otel odasında sahte içki üretimi

ALANYA'nın Okurcalar Mahallesi'nde bazı kişilerin civardaki otellere kaçak içki satışı yapmaya çalıştığı ihbarı üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Alanya İl Jandarma Komutanlığı timleri tarafından araştırma başlatıldı. Yapılan çalışma sonucunda Okurcalar Mahallesi'ndeki 4 yıldızlı bir otelde içki üretildiği, bu içkilerin hem otel içinde turistlere verildiği, hem de civardaki otellere satıldığı tespit edildi. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı timleri tarafından dün gündüz saatlerinde, turistlerin olduğu sırada otele baskın düzenlendi. Turistlerin şaşkın bakışları arasında otelde yapılan aramada, 2 odada ve depo bölümünde, bidonlarda ve şişelenmiş yaklaşık 600 litre sahte içkiyle dolumu yapılmak üzere hazırlanan çok sayıda boş şişe, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 46 tabanca fişeği ele geçirildi. Yapılan kontrollerde, otelin iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmadığı belirlendi. Otel işletmecisi S.G. ve gayriresmi müdürü İ.M.K. jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin ardından '5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet' ve '6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet' suçlarından adliyeye sevk edileceği belirtildi.



Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2019, 12:05