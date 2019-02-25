Alanya'da şok! Ayakkabının içinden çıkanlar şaşkına çevirdi

Alanya'da polisin düzenlediği operasyonda ayakkabı tabanını gizlenmiş 141 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. 

Alanya'da şok! Ayakkabının içinden çıkanlar şaşkına çevirdi
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ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi üzerindeki Orhan N.’ye (34) ait adreste uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaşarak harekete geçti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, Orhan N. ve uyuşturucu ticaretinden aranması olan Cevdet Ö.’ü (33) gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise ayakkabı tabanını gizlenmiş 13 parça halinde 141 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürdüğü belirtildi. 

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