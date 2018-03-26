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Alanya'da silahlı saldırıya uğradılar

Alanya'da bir evin balkonunda oturan A.Ç. ve M.Ö’ye kimliği belirlemeyen kişi veya kişiler tarafından av tüfeğiyle ateş açıldı

Alanya'da silahlı saldırıya uğradılar

Alanya'da bir evin balkonunda oturan A.Ç. ve M.Ö’ye kimliği belirlemeyen kişi veya kişiler tarafından av tüfeğiyle ateş açıldı

26 Mart 2018 Pazartesi 02:10
Alanya'da silahlı saldırıya uğradılar
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OLAY, önceki gece Demirtaş Mahallesi’ndeki bir müstakil evde meydana geldi. A.Ç. ve M.Ö., yaşadıkları evin balkonunda oturdukları sırada kimliği belirlemeyen kişi veya kişiler tarafından av tüfeğiyle ateş açıldı. Tüfekten çıkan saçmalar 2 kişiyi çeşitli yerlerinden yaralarken, saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredekiler durumu jandarmaya bildirdi. Hafif yaralandıkları öğrenilen A.Ç. ve M.Ö. ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındılar. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri ise yaptıkları incelemelerin ardından saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. 

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Anahtar Kelimeler:
AlanyaAv Tüfeği
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