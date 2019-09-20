Alanya'da silahlı saldırı! Ölümden döndü

Mehmet AL

İDDİAYA göre olay, bir medya kuruluşunun Alanya'nın Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bürosuna meydana geldi. Bir şahıs büronun kapısını çaldı. Kapıyı açan büro sorumlusu Hayati Kaynar, karşısındaki şahsın silahına sarıldığını görünce kapıyı kapattı. İddiaya göre şahıs bir anda kapıya ateş etmeye başladı. Olayın yaşandığı esnada durumun bildirildiği polis yetişti. Son anda yaptığı refleksle hayatını kurtaran Kaynar şans eseri yara almadı.

Adının Fikret T. olduğu bildirilen şahsın aşırı derecede alkollü olduğu bildirildi. Saldırı nedeninin henüz belirsiz olduğu öğrenildi.