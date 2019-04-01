Alanya'da silahlı saldırgan yakayı ele verdi!

- Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre, Dinek Mahallesi'nde daha önce husumetli olduğu restoran işletmecisi 60 yaşındaki Hayrettin Süvari ile büfe işletmecisi 27 yaşındaki Yunus D, aralarında iddiaya göre 5 gün önce kavga çıktı.

Dün gece ise saat 23.00 sıralarında Yunus D., Hayrettin Süvari’nin yanına eline pompalı tüfekle geldi. Burada taraflar arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Yunus D.’nin babası Hayrettin Süvari ile kavga ettiğini gören oğlu Şükrüllah S. İse iddiaya göre av tüfeği ile olay yerine geldi. Bu sırada Yunus D. elindeki pompalı tüfekle Hayrettin Süvari'ye ateş ederek göğsünden yaraladı. Şükrüllah S. İse, elindeki tüfekle Yunus D.’ye ateş ederek yaraladı. Ağır yaralanan Hayrettin Süvari olay yerine gelen polis ekiplerince çağırılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Özel Anadolu Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalbine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Hayrettin Süvari, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Hayrettin Süvari otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Hayrettin Süvari'yi göğsünden pompalı tüfekle vuran şüpheli Yunus D. ise olay yerinden yaralı olarak otomobille kaçtı. Yunus D., polis ekiplerinin takibi sonucu Dinek mevkiinde yakalandı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne bağlı ekipler cinayetle ilgili olarak hayatını kaybeden Hayrettin Süvari'nin oğlu Şükrullah S.’yi de gözaltına alındı. Şükrullah S., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan olayda hayatını kaybeden Hayrettin Süvari’nin cenaze programı belli oldu. Süvari, ikindi namazına müteakiben Hacıbaba Mezarlığı’nd toprağa verilecek.

Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2019, 14:50