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Alanya'da silahlı saldırgan yakalandı

Alanya'da bir şahsı seyir halindeyken ateş açarak yaralayan zanlı yakalandı.

Alanya'da silahlı saldırgan yakalandı

Alanya'da bir şahsı seyir halindeyken ateş açarak yaralayan zanlı yakalandı.

20 Ekim 2017 Cuma 00:53
Alanya'da silahlı saldırgan yakalandı
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OLAY, Alanya’nın Oba Mahallesi’nde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, aralarında husumet olduğu öne sürülen Özgür Y.'nin aracını takip eden Murat D. araca silahla ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunların 4 tanesi araca gelirken, bir kurşun Özgür Y.’nin bacağını isabet etti. Murat D. ise olay yerinde hızla uzaklaştı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürülürken, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Hastanede tedavisi süren Özgür Y'nin cezaevi firarisi olduğu ve başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik kullandığı ortaya çıktı. Polis, kaçan Murat D’nin Mahmutlar Mahallesi’ndeki bir evde olduğunu tespit ederek gözaltına aldı. Adreste yapılan aramalarda zanlının olay günü kullandığı silah da bulundu. Murat D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, Özgür Y’nin ise tedavisi tamamlandıktan sonra gözaltına alınacağı öğrenildi.

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