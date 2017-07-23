Alanya'da silahlı saldırgan yakalandı

OLAY, geçtiğimiz Cuma günü Fevziler Sokakta bunulan Bostancı Camii önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cuma namazının kıldıktan sonra camiden çıktığı öğrenilen Volkan Koca, caminin önüne geldiği sırada kimliği tespit edilemeyen bir şahıs tarafından tabancayla tek el ateş edilerek bacağından vuruldu. Koca vurulmanın ektisiyle yerde yatarken, silahlı saldırgan olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Başkent Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekipler, olay yerinde yaptığı incelemede ise 1 adet boş kovan ve yaralıya ait 2 terlik bulunurken, bazı vatandaşların bilgisine başvurarak şüphelinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturmayı derinleştiren Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelinin Ümit P., olduğunu tespit etti. Tespit üzerine dün akşam saatlerinde harekete geçen ekipler, silahlı saldırganı Dinek Mevkii’ndeki mezarlık yolunda yaya giderken yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ümit P., tutuklanarak cezaevine gönderildi.