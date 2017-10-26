Alanya'da silahlı saldırgan tutuklandı

Mehmet AL OLAY , Balıkçı Hali'nde dün sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli oldukları öğrenilen iki kişi arasında çıkan tartışmada şüpheli Yusuf D.(34), elindeki silahla İsmail M(38),ve Sağlam D(29) yaraladı. Vatandaşlar tarafından 112 acil sağlık ekiplerine ve polise haber verildi. yaralılar ambulansla Özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, silahlı zanlı Yusuf D. Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. şüpheli Yusuf D.Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde ifadesinin ardından bu sabah Adliye'ye sevk edilen Yusuf D. çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.