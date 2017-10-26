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Alanya'da silahlı saldırgan tutuklandı

Alanya'nın balıkçı halinde bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan kavganın ardından silahla iki kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen 34 yaşındaki Yusuf D. tutuklandı

Alanya'da silahlı saldırgan tutuklandı

Alanya'nın balıkçı halinde bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan kavganın ardından silahla iki kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen 34 yaşındaki Yusuf D. tutuklandı

26 Ekim 2017 Perşembe 21:10
Alanya'da silahlı saldırgan tutuklandı
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Mehmet AL
OLAY, Balıkçı Hali'nde dün sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli oldukları öğrenilen iki kişi arasında çıkan tartışmada şüpheli Yusuf D.(34), elindeki silahla İsmail M(38),ve Sağlam D(29) yaraladı. Vatandaşlar tarafından 112 acil sağlık ekiplerine ve polise haber verildi. yaralılar ambulansla Özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, silahlı zanlı Yusuf D. Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. şüpheli Yusuf D.Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde ifadesinin ardından bu sabah Adliye'ye sevk edilen Yusuf D. çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Son Güncelleme: 26.10.2017 21:41
Anahtar Kelimeler:
AlanyaSilahlı SaldırganKavga
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