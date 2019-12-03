Alanya'da silahlı maganda tutuklandı
Alanya'nın Mahmutlar Mahallesinde silahla çevreye ateş ederek 3 araç, ve 1 eve zarar veren şüpheli JASAT ekiplerince yakalandı, maganda sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
ASAYİŞ 03.12.2019, 13:33
Mehmet AL
ALANYA'NIN Mahmutlar Mahallesi'nde 25 Kasım günü saat: 18:30 sıralarında meydana gelen olayda şüpheli 35 yaşındaki Engin K. iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden 45 yaşındaki Ali A, önce tartıştıktan sonra kavgaya dönüşmesi sonucunda şüpheli Engin K. belinde taşıdığı ruhsatsız tabanca
ile ateş etmesi sonucunda park halindeki 3 araç ve 1 eve zarar verdikten sonra kayıplara karıştı.
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı, JASAT-Jandarma Asayiş Suç Araştırma Timlerince firari şüpheli Engin K. dün akşam ikametine yapılan şok operasyonla kıskıvrak yakalandı.
Şüpheli Engin K. Mahmutlar Jandarma Karakolunda ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi
18°
açık
Günün Anketi Tümü
31 Mart yerel seçımlerınde yenıden başkan seçılen Adem Murat Yucel'ın hızmetlerınden memnun musunuz?
Namaz Vakti 03 Aralık 2019
|İmsak
|06:22
|Güneş
|07:47
|Öğle
|12:52
|İkindi
|15:26
|Akşam
|17:48
|Yatsı
|19:08
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|13
|27
|2. Başakşehir
|13
|25
|3. Beşiktaş
|13
|24
|4. Trabzonspor
|13
|23
|5. Alanyaspor
|13
|22
|6. Fenerbahçe
|13
|22
|7. Malatyaspor
|13
|20
|8. Galatasaray
|13
|20
|9. Denizlispor
|13
|17
|10. Göztepe
|13
|17
|11. Çaykur Rizespor
|13
|17
|12. Gaziantep FK
|13
|16
|13. Gençlerbirliği
|13
|14
|14. Konyaspor
|13
|13
|15. Kasımpaşa
|13
|12
|16. Antalyaspor
|13
|12
|17. Ankaragücü
|13
|9
|18. Kayserispor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|13
|27
|2. Erzurum BB
|13
|24
|3. Bursaspor
|13
|23
|4. Ümraniye
|13
|22
|5. Akhisar Bld.Spor
|13
|22
|6. Keçiörengücü
|13
|21
|7. Menemen Belediyespor
|13
|21
|8. Fatih Karagümrük
|13
|19
|9. Balıkesirspor
|13
|18
|10. Altay
|13
|16
|11. Giresunspor
|13
|16
|12. İstanbulspor
|13
|15
|13. Adana Demirspor
|13
|15
|14. Boluspor
|13
|11
|15. Osmanlıspor
|13
|10
|16. Altınordu
|13
|10
|17. Adanaspor
|13
|9
|18. Eskişehirspor
|13
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|40
|2. Leicester City
|14
|32
|3. Man City
|14
|29
|4. Chelsea
|14
|26
|5. Tottenham
|14
|20
|6. Wolverhampton
|14
|20
|7. Sheffield United
|14
|19
|8. Arsenal
|14
|19
|9. M. United
|14
|18
|10. Burnley
|14
|18
|11. Crystal Palace
|14
|18
|12. Bournemouth
|14
|16
|13. West Ham
|14
|16
|14. Newcastle
|14
|16
|15. Aston Villa
|14
|15
|16. Brighton
|14
|15
|17. Everton
|14
|14
|18. Southampton
|14
|12
|19. Norwich City
|14
|11
|20. Watford
|14
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|31
|2. Real Madrid
|14
|31
|3. Sevilla
|15
|30
|4. Real Sociedad
|15
|26
|5. Athletic Bilbao
|15
|26
|6. Atletico Madrid
|15
|25
|7. Getafe
|15
|24
|8. Valencia
|15
|23
|9. Osasuna
|15
|22
|10. Granada
|15
|21
|11. Levante
|15
|20
|12. Real Betis
|15
|19
|13. Villarreal
|15
|18
|14. Deportivo Alaves
|15
|18
|15. Real Valladolid
|15
|18
|16. Eibar
|15
|15
|17. Mallorca
|15
|14
|18. Celta de Vigo
|15
|13
|19. Espanyol
|15
|9
|20. Leganés
|15
|6