Alanya'da silahlı maganda tutuklandı

Mehmet AL

ALANYA'NIN Mahmutlar Mahallesi'nde 25 Kasım günü saat: 18:30 sıralarında meydana gelen olayda şüpheli 35 yaşındaki Engin K. iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden 45 yaşındaki Ali A, önce tartıştıktan sonra kavgaya dönüşmesi sonucunda şüpheli Engin K. belinde taşıdığı ruhsatsız tabanca

ile ateş etmesi sonucunda park halindeki 3 araç ve 1 eve zarar verdikten sonra kayıplara karıştı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı, JASAT-Jandarma Asayiş Suç Araştırma Timlerince firari şüpheli Engin K. dün akşam ikametine yapılan şok operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Şüpheli Engin K. Mahmutlar Jandarma Karakolunda ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi