Alanya'da şiddetli yağmurda denize giren kişi hayatını kaybetti

OLAY, Obagöl Mevkii 15 Numaralı plajda meydana geldi. Şiddetli yağış sırasında, aşırı dalgalı olan denize giren bir kişi bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri durumu Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerine bildirdiler. Kısa sürede botla olayın meydana geldiği yere gelen ve araştırma yapan ekipler bir erkek cesedi buldular. Bota alınan ceset kıyıya çıkartılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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