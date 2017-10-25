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Alanya'da şiddetli yağmurda denize giren kişi hayatını kaybetti

Alanya’da şiddetli yağış sırasında denize giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti

Alanya'da şiddetli yağmurda denize giren kişi hayatını kaybetti

Alanya’da şiddetli yağış sırasında denize giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti

25 Ekim 2017 Çarşamba 12:48
Alanya'da şiddetli yağmurda denize giren kişi hayatını kaybetti
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OLAY, Obagöl Mevkii 15 Numaralı plajda meydana geldi. Şiddetli yağış sırasında, aşırı dalgalı olan denize giren bir kişi bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri durumu Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerine bildirdiler. Kısa sürede botla olayın meydana geldiği yere gelen ve araştırma yapan ekipler bir erkek cesedi buldular. Bota alınan ceset kıyıya çıkartılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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