Alanya'da serbest kalan cinsel tacizci 4 ay sonra tutuklandı

Mehmet AL EDİNİLEN bilgiye göre, Alanya 'da 16 Ağustos gecesi Cumhuriyet Mahallesi Ananas Otel karşısındaki sahilde kadın turist E.A'ya, zorla cinsel taciz de bulundu. Polis ekiplerince yakalanan şüpheli Ü.A(35), sevk edildiği nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. Dün Alanya Adliyesi'ne gelen Ü.A'nın adli kontrol şartlarına uymadığı tespit edilerek, polis tarafından yakalandı. Polis nezaretinde Alanya 2.Ağır Ceza Mahkemesi Bürosu'nda ifadesi alınan şüpheli Ü.A için tutuklama kararı verildi. Şüpheli Ü.A, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro İnfaz ekiplerine teslim edildi. Tutuklanan zanlı ALKÜ Hastanesi'nde alınan sağlık raporunun ardından Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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