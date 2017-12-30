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30 Aralık 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
30 Aralık Günlük Burç Yorumu

Alanya'da serbest kalan cinsel tacizci 4 ay sonra tutuklandı

Alanya'da turiste cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla adli kontrol şartıyla serbest kalan şüpheli adli kontrol şartlarına uymayınca dün Alanya Adliyesi'nde yakalandı

Alanya'da serbest kalan cinsel tacizci 4 ay sonra tutuklandı

Alanya'da turiste cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla adli kontrol şartıyla serbest kalan şüpheli adli kontrol şartlarına uymayınca dün Alanya Adliyesi'nde yakalandı

30 Aralık 2017 Cumartesi 10:38
Alanya'da serbest kalan cinsel tacizci 4 ay sonra tutuklandı
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Mehmet AL
EDİNİLEN bilgiye göre, Alanya'da 16 Ağustos gecesi Cumhuriyet Mahallesi Ananas Otel karşısındaki sahilde kadın turist E.A'ya, zorla cinsel tacizde bulundu. Polis ekiplerince yakalanan şüpheli Ü.A(35), sevk edildiği nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.
Dün Alanya Adliyesi'ne gelen Ü.A'nın adli kontrol şartlarına uymadığı tespit edilerek, polis tarafından yakalandı. Polis nezaretinde Alanya 2.Ağır Ceza Mahkemesi Bürosu'nda ifadesi alınan şüpheli Ü.A için tutuklama kararı verildi.
Şüpheli Ü.A, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro İnfaz ekiplerine teslim edildi.
Tutuklanan zanlı ALKÜ Hastanesi'nde alınan sağlık raporunun ardından Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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Son Güncelleme: 30.12.2017 11:01
Anahtar Kelimeler:
AlanyaCinsel TacizTurisyTurist
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