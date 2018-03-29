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Alanya'da sel 6 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı

Alanya'nın Toslak Mahallesinde bir derede akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren 6 yaşındaki çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi

Alanya'da sel 6 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı

Alanya'nın Toslak Mahallesinde bir derede akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren 6 yaşındaki çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi

29 Mart 2018 Perşembe 23:35
Alanya'da sel 6 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı
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Mehmet AL
OLAY, önceki gün saat 08.30 sıralarında Toslak Mahallesi Dutluk Sokak’taki derede meydana geldi. İddiaya göre anneannesine gitmek için evden ayrılan 6 yaşındaki Ali Efe Ulusoy’dan gitmesi üzerine, komşuları ve akrabalarıyla çevreyi aradı. Aramalara rağmen çocuğuna ulaşamayan aile, durumu jandarmaya bildirdi. Çocuğun suya düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler, mahallede bulunan Dutluk Deresi’nde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Önce çocuğun ayakkabılarını bulan ekipler, su boyunda ilerlemesi üzerine Ulusoy’un hareketsiz bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ulusoy’u ambulansla önce yakında bulunan sağlık ocağına ardından Alanya Anadolu Hastanesi’ne götürdü. Burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen minik Ali Efe, yaşamını yitirdi. Ali Efe'nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Son Güncelleme: 30.03.2018 09:56
Anahtar Kelimeler:
SelSağanak YağışAlanyaçocukAli Efe Ulusoy
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