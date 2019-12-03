Alanya'da şaşkına çeviren hırsızlık! Site görevlisi son anda fark etti

Mehmet AL

HIRSIZLIK olayı 29 Kasım günü saat 06.48 sıralarında Tosmur Mahallesi Ömer Koparan Caddesi'ndeki bir sitede meydana geldi.Sitenin kamelyasındaki led projektör ampulün yerinde olmadığını fark eden site görevlisi.durumu polise bidirdi. Polis ekipleri güvenlik kamerasından tespit ettikleri şüpheliyi garson olarak çalıştığı işyerinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli Turgut K. Cumhuriyet Polis merkezinde yapılan işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.