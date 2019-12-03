Alanya'da şaşkına çeviren hırsızlık! Site görevlisi son anda fark etti
Alanya'nın Tosmur Mahallesi'nde bir sitenin kamelyasındaki led projektörü çalarak uzaklaşan şüpheli devriye ekiplerince yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı Alanya Nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı
ASAYİŞ 03.12.2019, 15:55
Mehmet AL
HIRSIZLIK olayı 29 Kasım günü saat 06.48 sıralarında Tosmur Mahallesi Ömer Koparan Caddesi'ndeki bir sitede meydana geldi.Sitenin kamelyasındaki led projektör ampulün yerinde olmadığını fark eden site görevlisi.durumu polise bidirdi. Polis ekipleri güvenlik kamerasından tespit ettikleri şüpheliyi garson olarak çalıştığı işyerinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli Turgut K. Cumhuriyet Polis merkezinde yapılan işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.
18°
açık
Günün Anketi Tümü
31 Mart yerel seçımlerınde yenıden başkan seçılen Adem Murat Yucel'ın hızmetlerınden memnun musunuz?
Namaz Vakti 03 Aralık 2019
|İmsak
|06:22
|Güneş
|07:47
|Öğle
|12:52
|İkindi
|15:26
|Akşam
|17:48
|Yatsı
|19:08
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|13
|27
|2. Başakşehir
|13
|25
|3. Beşiktaş
|13
|24
|4. Trabzonspor
|13
|23
|5. Alanyaspor
|13
|22
|6. Fenerbahçe
|13
|22
|7. Malatyaspor
|13
|20
|8. Galatasaray
|13
|20
|9. Denizlispor
|13
|17
|10. Göztepe
|13
|17
|11. Çaykur Rizespor
|13
|17
|12. Gaziantep FK
|13
|16
|13. Gençlerbirliği
|13
|14
|14. Konyaspor
|13
|13
|15. Kasımpaşa
|13
|12
|16. Antalyaspor
|13
|12
|17. Ankaragücü
|13
|9
|18. Kayserispor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|13
|27
|2. Erzurum BB
|13
|24
|3. Bursaspor
|13
|23
|4. Ümraniye
|13
|22
|5. Akhisar Bld.Spor
|13
|22
|6. Keçiörengücü
|13
|21
|7. Menemen Belediyespor
|13
|21
|8. Fatih Karagümrük
|13
|19
|9. Balıkesirspor
|13
|18
|10. Altay
|13
|16
|11. Giresunspor
|13
|16
|12. İstanbulspor
|13
|15
|13. Adana Demirspor
|13
|15
|14. Boluspor
|13
|11
|15. Osmanlıspor
|13
|10
|16. Altınordu
|13
|10
|17. Adanaspor
|13
|9
|18. Eskişehirspor
|13
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|40
|2. Leicester City
|14
|32
|3. Man City
|14
|29
|4. Chelsea
|14
|26
|5. Tottenham
|14
|20
|6. Wolverhampton
|14
|20
|7. Sheffield United
|14
|19
|8. Arsenal
|14
|19
|9. M. United
|14
|18
|10. Burnley
|14
|18
|11. Crystal Palace
|14
|18
|12. Bournemouth
|14
|16
|13. West Ham
|14
|16
|14. Newcastle
|14
|16
|15. Aston Villa
|14
|15
|16. Brighton
|14
|15
|17. Everton
|14
|14
|18. Southampton
|14
|12
|19. Norwich City
|14
|11
|20. Watford
|14
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|31
|2. Real Madrid
|14
|31
|3. Sevilla
|15
|30
|4. Real Sociedad
|15
|26
|5. Athletic Bilbao
|15
|26
|6. Atletico Madrid
|15
|25
|7. Getafe
|15
|24
|8. Valencia
|15
|23
|9. Osasuna
|15
|22
|10. Granada
|15
|21
|11. Levante
|15
|20
|12. Real Betis
|15
|19
|13. Villarreal
|15
|18
|14. Deportivo Alaves
|15
|18
|15. Real Valladolid
|15
|18
|16. Eibar
|15
|15
|17. Mallorca
|15
|14
|18. Celta de Vigo
|15
|13
|19. Espanyol
|15
|9
|20. Leganés
|15
|6