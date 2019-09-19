Alanya'da sarhoş genç ortalığı ayağa kaldırdı 

ALANYA'NIN Saray Mahallesi Mezze Grill Ocakbaşı Restoran’ın arkasında bu sabah hareketli dakikalar yaşandı. Almış olduğu aşırı alkol sonucu kendisini kaybettiği gözlenen bir genç güçlükle kontrol altına alınabildi. Evine girebilmek için kapıları tekmeleyen genci görenler korku dolu anlar yaşadı. Genç kanlar içerisinde kalırken duruma ihbar üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri müdahale etti. Etkisiz hale getirilen genç ardından tedavisi için hastaneye kaldırıldı.