Alanya'da sapık hurdacının duruşması görüldü! İşte karar
Alanya 1'nci Ağır Ceza Mahkemesinde öncek gün görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti küçük çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan hurdacıyı 21 yıl hapis cezasıyla cezalandırıldı.
Mehmet AL -ÖZEL HABER
ALANYA 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne tutuklu olarak getirilen sanık İ.D. ve avukatı ve mağdur çocuğun yakınları katıldı. Mahkeme heyetine sanık İ.D., 'Mütaalayı kabul etmiyorum, bu yaşıma kadar böyle bir suçla itham edilmedim, bu suçu da işlemedim.'dedi. Sanık son sözünde 'Önceki savunmalarımı tekrarlarım, takdir sizindir, beraatimi isterim.' dedi
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ
Sanık İ.D.'ın yapılan yargılanması sonucunda işlediği sübuta eren kayden 15 yaşından küçük mağdura yönelik cinsel istismar suçu eylemine,15 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına
kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu Yönünden Sanık İ.D. mağdur çocuğun hürriyetinden yoksun kılma suçundan 6 Yıl Hapis cezasıyla cezalandırılmasına , Alanya 1'nci Ağır Ceza Mahkemesince tutuklu sanık İ.D., toplam 21 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Duruşmaya tutuklu götürülen sanık İ.D., tutuklu bulunduğu Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
15 Mayıs tarihinde Mahmutlar Mahallesi'nde küçük çocuk kendisinde bulunan hurdaları satmak için şüpheli İ.D., buluştuğu şüpheli ile giderken şüpheliyi bir bahane ile küçük kuytu bir alana götürdüğünü birden boynundan tutarak çocuğu dudağından öpmek istediğini, şüpheliye izin vermeyen çocuğa cebir kullanarak ağzını kapattığını, bağırmasını engel olduğu süpheli cocuğu zorla motora bindirerek ormanlık alana götürmek isterken bir bahne bulan küçük çocuk motordan inerek kaçtı. Yolda gördüğü bir bayanın cep telefonundan babasını arıyayak durumu babasına anlattı. babası durumu jandarmaya haber vermesinin ardından yakalanan sanık İ.D sevk edildiği nöbetçi mahkeme tutuklandı.
Trabzonspor- Alanyaspor maçında sonuç ne olur?
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