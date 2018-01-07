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Alanya'da saniye saniye motosiklet hırsızlığı!

Alanya'da motosiklet hırsızlığı yapan zanlı, polisin sıkı takibi sonucu yakalandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı

Alanya'da saniye saniye motosiklet hırsızlığı!

Alanya'da motosiklet hırsızlığı yapan zanlı, polisin sıkı takibi sonucu yakalandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı

07 Ocak 2018 Pazar 13:59
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GEÇEN yıl 22 Aralık tarihinde Saray Mahallesi Çelikler Sokak Caddesi üzerinde saat 01.30 sıralarında motosiklet hırsızlığı ihbarını alan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği çalışma başlattı. Hırsızlığın gerçekleştiği yerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ve deliller toplayan ekipler, Raci Küçüayaz’a ait 07 NPL 67 plakalı motosikleti çalan şüphelinin eşkalini belirledi. Soruşturmayı derinleştiren polis, hırsızlık şüphelisi Adnan Z.’yi (32) önceki gün saat 11.00 sıralarında Hacet Mahallesi’nde bulunan çocuk parkında yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette getirilen Adnan Z. buradaki savunmasında, "Motosiklet kullanmayı sevdiğim için çaldım. Bir süre gezdikten sonra bıraktım ve motosikletin nerede olduğunu söyledim" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Adnan Z. Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Hırsızlık şüphelisi güvenlik kamerasına yakalandı
Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde Adnan Z. önce hırsızlık olayının yaşadığı bölgeyi geziyor, ardından Raci Küçüayaz’a ait 07 NPL 67 plakalı motosikleti eliyle itekleyerek götürüyor.

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Son Güncelleme: 07.01.2018 14:28
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