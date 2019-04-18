Alanya'da salıncağın devrilmesiyle can vermişti: 'Acımız ikiye katlandı'

ALANYA’DA 9 Nisan 2019 tarihinde 6 yaşındaki Merve Ela Yılmaz, restoranın da içerisinde yer aldığı apartmanın ortak kullanım alanı olan çocuk parkında sallandığı salıncağın devrilmesi sonrası ağır yaralanmıştı. Kazanın ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen küçük kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Ardından Yalova’ya götürülen minik kız dualar eşliğinde toprağa verilmişti. Bu acı olayın ardından aileden bir açıklama geldi. Yapılan haberlerde olayın ölen küçük kızın babası Mehmet Yılmaz’ın işlettiği restorana ait parkta meydana geldiğine yer verildiğini vurgulayan aile, bunun gerçeği yansıtmadığını dile getirdiler.

‘KAMUOYU YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİ’

Bu yönde yapılan yanlış haberin kazanın bir ihmale dayalı gerçekleştiği algısını ortaya koyduğunun altı çizilerek durumun tüm aileyi derinden yaraladığına dikkat çekildi. Aile tarafından yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi; “9 Nisan tarihinde Türkiye gündemine de yansıyan, yüreğimizi derinden yakan elim kazada biricik kızımız Merve’yi kaybettik. Alanya’da bir salıncak kazasında hayatını kaybeden Merve Ela Yılmaz’ın ailesi olarak bu açıklamayı acımızı katbekat arttıran yanlış haber nedeniyle yapma gereği duyuyoruz. Minik kızımızı bizden alıp götüren bu kaza haberlerinde babası Mehmet Yılmaz tarafından işletilen restoranın bahçesinde kendi kızının ölümüne zemin hazırlamış gibi, salıncak kazasından ‘babasının işlettiği restoran bahçesindeki salıncakta’ ifadesi ile aktarılmış ve tüm medya organlarında bu şekilde yayınlanmıştır.

‘SALINCAK ORTAK KULLANIM ALANINDA’

Bu ifade babayı kızının dolaylı olarak ölümünden sorumlu olduğu anlamına gelebilecek yanlış bir bilgilendirmedir. Ve bu algı ailemizi daha da yaralamış, acımızı daha da katlamıştır. Söz konusu salıncak, zemin katında baba Mehmet Yılmaz’ın işlettiği restoran olan bir apartmanın ortak kullanım alanı, bahçesindeki herkese açık ve restoran işletmesi kontrolünde ya da denetiminde olmayan bir oyun alanıdır. Ve maalesef bu elim kaza minik yavrumuzu aramızdan almıştır. Aynı kaza bu apartman ya da çevre sakinlerinden (Allah bu acıyı kimseye yaşatmasın) birinin değerli evladını aramızdan alsa hiç bir bağlantısı ya da bu salıncakla ilgili bir sorumluluğu olmayan baba Mehmet Yılmaz sadece işletmesinin bulunduğu apartmanın bahçesinde olan bu salıncakta yaşanan kazayla ‘Restoran bahçesindeki salıncak faciaya neden oldu’ şeklinde olayla yine bağdaştırılacak mıydı?

‘BU TÜR ALETLER SIK DENETLENMELİ’

Sizlerden acılı bir babanın ve ailesinin yas tutarken bu şekilde bir ifade ile nasıl acısına acı katıldığını anlamanızı ve bu yanlış anlama ile ilgili olarak sizlerle paylaştığımız bu detayı aktararak yapılan yanlışın düzeltilmesini talep etmekteyiz. Minik yavrumuzun ölümüne sebep olan salıncak aile taşınmadan önce kurulmuş olup, kuruluş amacı elbette çevre ve bina sakinlerinin çocuklarına hoş vakit geçirebilmeleri, özgürce oynamalarıdır. Ancak bu kazayla aynı binada ikamet eden ve kızın da orada oynadığını bilen bir babanın acısını ‘Babasının işlettiği restoran bahçesinde öldü’ diye aktarmak net bilgi almadan acılı bir aileye daha da büyük acılar yaşatmaktan başka bir şey değildir. Diğer taraftan böylesi acıların yaşanmaması adına bahçelerde kurulan bu tür araçların yaşatacağı kazaları önlemek adına da daha etkin denetim sağlanarak ihmallerin önüne geçilmesini umuyoruz.”