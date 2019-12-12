Alanya'da sahte 'Stihl' dolandırıcılığı 

ALANYA'DA dünyaca ünlü motorlu testere markası 'Stihl' adı kullanılarak dolandırıcılık yapıldığı, çok sayıda mağdurun olduğu ortaya çıktı.

Lüks bir beyaz otomobille Alanya'nın çeşitli mahallelerinde dolaşan biri kadın, biri erkek, iki dolandırıcının vatandaşlara "Almanya'dan geldi, orijinal Stihl, acil Alanya'dan gitmemiz lazım. Uçağı kaçıracağız" gibi yalanlarla alelacele satış yaptıkları öğrenildi. Orijinal Stihl diye aldıkları motorlu testerelerin sahte olduğunu, piyasada 80-100 TL'ye satıldığını öğrenen vatandaşlar ise şok oldular.

KÜÇÜKHASBAHÇE'DE 'ALMANYA' NUMARASI

Dolandırıcıların, Alanya Tarihçisi, Araştırmacı-Yazar Oğuz Korum'a da Küçükhasbahçe Mahallesi'ndeki evinin önünde aynı numarayı yaptıkları öğrenildi. Konuya ilişkin Yeni Alanya'ya bilgi veren Oğuz Korum "Akşam karanlığı çökmek üzereydi. Lüks araç durdu, bir erkek arabadan indi. Bayan arabadaydı. Elinde albenili, üzerinde Stihl yazan bir motorlu testere vardı. Bana 'Babam Almanya'dan Alanyalı bir arkadaşına gönderdi. Ben Almanya'da Bilgisayar Mühendisliği öğrencisiyim. Aracım kiralık. Almanya'ya dönüyoruz, acil Gazipaşa Havalimanı'na yetişmemiz lazım. Babamın arkadaşını bulamadık, Elazığ'a taşınmış. Şimdi bu motoru havalimanında alırlar, o yüzden bunu 600 TL'ye satın al' dedi. Şahsın durumundan şüphelendim ve almadım. Daha sonra da şahsın dolandırıcı olduğunu öğrendim. Alanyalılar bu kişilere, bu dolandırıcılık yöntemine karşı dikkatli olsunlar" dedi.

SUGÖZÜ'NDE 'İSTANBUL' NUMARASI

Sugözü Mahallesi'nde dolandırılan bir vatandaş ise "Bana 'Damadım Almanya'dan getirdi. İstanbul'a döneceğiz. Ben İstanbul'da bu motoru ne yapacağım? Bu motorun aynısı 3 bin TL. 800 TL'ye al' dedi. Ben 400 TL verdim ve kabul etti. Motoru alınca sahte olduğunu öğrendim" dedi. Orijinal Stihl motorlu testereleri, modellerine göre 3 bin TL ile 12 bin TL arasındaki rakamlardan satılıyor.