Alanya'da sahte polis operasyonu!

Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre, 15 Temmuz gecesi saat: 22:40 sıralarında Çarşı Mahallesi İskele Caddesi üzerinde kendisini polis olarak tanıtan bir şahıs vatandaştan para istediği ihbarı üzerine polis ekiplerince yakalanan H.K(28) Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine götürüldü.şüphelinin alınan parmak izinden Alanya'da iki ayrı otelden Hırsızlık yaptığı ve kullandığı motosiklet ise Manavgat ilçesinden çaldığı ortaya çıktı. sahte polis H.K Asayiş Büro'da ifadesi alındıktan sonra kendisini polis olarak tanıttığı için Ünvan Gasbı, İki işyerinden hırsızlık, ve Resmi Belgede sahtecilik suçundan sevk edildiği nöbetci mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.