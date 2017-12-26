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Alanya'da sahte içki operasyonu

Alanya’da polisin 13 ayrı işyerine yaptığı operasyonda 42 litre sahte içki ele geçirildi

Alanya'da sahte içki operasyonu

Alanya’da polisin 13 ayrı işyerine yaptığı operasyonda 42 litre sahte içki ele geçirildi

26 Aralık 2017 Salı 21:47
Alanya'da sahte içki operasyonu
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EMNİYET Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde kaçak ve sahte alkollü içki satışı ve dağıtımı yapan yerlere yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri de ilçedeki 13 ayrı işyerine baskın yaptı. Saray Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işyerinde yapılan aramada 42 litre sahte içki ele geçirilirken, işyeri sahibi Ö.D. hakkında '5607 sayılı kanuna muhalefet' suçundan işlem yapıldı.
Kızlarpınarı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işyerine yapılan baskında ise B.D. ve Ş.E.G. 'resmi belgede sahtecilik' suçundan gözaltına alındı. Bazı işyerlerine de ruhsatsız ve TAPDK belgesiz çalıştığı için yasal işlemler yapıldı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen B.D. tutuklanırken, Ş.E.G. serbest bırakıldı.

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Son Güncelleme: 27.12.2017 16:13
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