Alanya'da sahte içki operasyonu

Mehmet AL

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya KOM Grup Amirliği ekipleri yüklü miktarda sahte içki imalatı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. KOM ekipleri Güllerpınarı Mahallesindeki bir eve yaptıkları baskında yapılan aramalarda;

21 şişe Jack Daniels Whisky ibareli 70CL’lik bandrolsüz Viski,

23 şişe Chıvas Regal Whisky ibareli 70 CL’lik bandrolsüz Viski,

15 şişe Chıvas Regal Whisky ibareli 100 CL’lik Viski,

3 şişe Jack Daniels Whisky ibareli 100 CL’lik Viski

8 şişe Absolut Votka ibareli CL’lik Votka olamak üzeri Toplam: 70 şişe İçki,1060 adet plastik kapak kılıfı,226 adet Sticker,188 adet boş şişe, Viski Aroması ve renklendirici sıvı ele geçirildi

ele geçirilen içkilere el konulurken.İkametinde sahte ve bandrolsüz içkiyle yakalanan şüpheli G.Ö KOM ekiplerince gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü KOM grup Amirliğine götürüldü.