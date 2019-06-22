Alanya'da sahte içki operasyonu

Mehmet AL

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri Alanya genelinde tatil sezonunun başlaması sebebiyle Alanya'ya yüklü miktarlarda Gümrük Kaçağı -Sahte Bandrollü-Bandrolsüz İçki satışı olabileceğine yönelik yaptıkları çalışmalarda Konaklı mahallesinde durumundan şüphelenilerek KOM ekipleri tarafından durdurulan 35 MOF 45 plaka sayılı araç içerisinde yapılan kontrollerde araç içerisinde bidonlar içerisinde yüklü miktarlarda bandrolsüz içkilerin olduğu tespit edilmesi üzerine araç içerisindeki içkilerin Payallar Mahallesi Sanayi Caddesi Kurt Makine Torna Tesfiye Atölyesi altında bulunan depodan araca yükledikleri ve bu depoda yüklü miktarda içkilerin olduğu ihbarını alan KOM ekipleri depoya baskın yaptı, depoda ve 35 MOF 45 plakalı araçta yapılan aramalarda 121 adet 30 Lt’lik bidonlar içerisinde (Toplam 3630 Lt) bandrolsüz Kırmızı Şarap, 30 adet 30 Lt’lik bidonlar içerisinde (Toplam 900 Lt) bandrolsüz Beyaz Şarap, 68 adet 30 Lt’lik bidonlar içerisinde toplam 2040 Lt bandrolsüz Votka, 1121 adet boş içki şişesi olmak üzere toplam 219 adet bidon içerisinde 6 bin 570 Lt badrolsüz gümrük kaçağı sahte içki ele geçirildi. Sahte içkilere el konulurken araç içerisinde yakalanan şüpheli Cuma B., Hüseyin A., ve Romanya vatandaşı Vıorel.G,. yakalanarak gözaltına alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2019, 16:42