Alanya'da sahte içki baskını! Polis gözlerine inanamadı 

EDİNİLEN bilgiye göre, Alanya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM Grup Amirliği ekipleri, şüphe üzerine Hacımehmetli Mahallesi'nde hareket halinde olan 01 V 5627 plakalı aracı durdurdu. Araçta bidonlar içerisinde bol miktarda etil alkol bulundu. Polis, araçta bulunan Remzi B. ve Muzaffer A'yı gözaltına alarak, şahısların Avsallar'da bulunan evlerinde arama yaptı. Arama sonucu evde etiketsiz 415 şişe votka, etiketsiz 90 şişe viski, üzerlerinde ünlü viski markalarının etiketlerinin yer aldığı toplam 57 şişe viski, 1008 adet sahte TAPDK bandrolü,

75 adet sahte yabancı menşeili içki bandrolü, 2 bin 350 adet çeşitli marka ve ebatlarda alkol şişesi etiketi, 475 adet şişe kapağı, 370 adet boş içki şişesi ve 6 bidonda toplam 180 litre etil alkol bulundu. Zanlılar, yarın adliyeye sevk edilecekler.

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2019, 21:02