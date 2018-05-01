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Alanya'da sahte gazeteci tacizden alındı

Alanya'da park ve okul önlerine giderek küçük yaştaki erkek çocuklarının fotoğraflarını çektiği iddia edilen ve  kendisini gazeteci olarak tanıtan şüpheli, ailelerin şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alındı 

Alanya'da sahte gazeteci tacizden alındı

Alanya'da park ve okul önlerine giderek küçük yaştaki erkek çocuklarının fotoğraflarını çektiği iddia edilen ve  kendisini gazeteci olarak tanıtan şüpheli, ailelerin şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alındı 

01 Mayıs 2018 Salı 12:07
Alanya'da sahte gazeteci tacizden alındı
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- Mehmet AL

ALANYA’DA kendisine gazeteci süsü veren N. Ç., önceki gün bir parkta oynayan çocukların fotoğraflarını çekti. Hemen parkın karşısındaki evinde balkondan çocuğunu izleyen bir anne ise olayı görerek parka gitti. Burada  şüpheli N. Ç.'ye "Neden çocuklarımızın fotoğrafını çekiyorsun?" diyerek tepki gösterdi. Gazeteci olduğunu ileri süren N. Ç. ve anne arasında tartışma çıktı. Anne, polis çağıracağını söyleyince iddiaya göre N. Ç. kadının elinden kurtulmak için kadını darp etmek istedi. Yaşanan olay sırasında kadının darp edildiğini gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Ancak bu sırada N. Ç., olay yerinden hızla uzaklaştı. Arbede sırasında N. Ç.'nin saldırısı sonucu elinden yaralanan anne hastanede tedaviye alındı. Yaralı kadın 10 gün iş göremez raporu aldıktan sonra şikayetçi olması üzerine Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bunun üzerine harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün saat 15.00 sıralarında Cikcilli Mahallesi, Hacıbaba Mezarlığı civarında yaya halde ilerleyen N. Ç.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Saray Karakolu’ndaki işlemlerin ardından N. Ç. adliyeye sevk edildi. Öte yandan şüphelinin daha öncede aynı suçlardan gözaltına alındığı belirtildi.

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Son Güncelleme: 01.05.2018 11:22
Anahtar Kelimeler:
TacizSahte GazeteciAlanya
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