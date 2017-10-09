Alanya'da sahte altın satıcılarına suçüstü

ALANYA 'DA hareketli saatler yaşanıyor. Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Hayırlı Kuyumcu 'ya sahte altın satmaya çalışan zanlılar, kuyumcunun durumu fark etmesi sonucu suçüstü yakalandılar. Polis, kısa sürede Hayırlı Kuyumcu'ya gelerek zanlıları yakaladı. Zanlıların, Alanya'da başka kuyumculara da sahte altın sattıkları ve satmaya çalıştıkları belirtiliyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.