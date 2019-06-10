Alanya'da sahte altın operasyonu: Çok can yakmış

ALANYA’DA piyasaya sahte altın süren ve polis tarafından yapılan operasyonda 20 kilogramın üzerinde sahte ziynet eşyası yakalatan M.T.’nin daha öncede pek çok kez turistlere sahte altın sattığı ve hakkında yasal işlem başlatılması için Alanya Kuyumcular Odası’nın harekete geçtiği ortaya çıktı. Başkan Hasan Çavuşoğlu ve Genel Sekreter Hülya Teker imzasıyla 4 Temmuz 2017 tarihinde Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediye Başkanlığı ve Alanya Emniyet Müdürlüğü’ne verilen dilekçede şu ifadelere yer verildi: “Güllerpınarı Mahallesi, Ahmet Tokuş Bulvarı’nda bulunan E. Kuyumculuk, gümüşleri altın suyuna batırarak altın diye satmakta ve aynı zamanda düşük ayar altın satmaktadır. Konuyla ilgili gelen şikayetler sonrasında yaptırmış olduğumuz ayar kontrollerinin raporu ekte sunulmuştur. Kişi hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması hususunda gereğinin yapılmasını arz ederiz.”

NE OLMUŞTU?

Geçen yıl tatil için Alanya’ya gelen Danimarkalı çift, Keykubat Bulvarı üzerindeki kuyumcudan 6 bin 450 TL karşılığında 2 adet alyans aldı. Daha sonra memleketlerine dönen çift, aldıkları alyansların rengi atınca sahte olduğunu anladılar. Nisan ayında tekrar tatil için Alanya’ya gelen çift, söz konusu kuyumcu dükkanına giderek aldıkları alyansların sahte olduğunu söyledi. Geri verdiği sahte alyansların yerine yüzük ve kolye ucu alan V.L. ve. P.J., 5 bin 500 lira daha ödeme yaptı. Aldığı ziynet eşyasının da sahte olduğunu anlayan turistler, polise şikayette bulundu. Çiftin şikayeti üzerine Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekiplerin yaptıkları teknik fiziki takip sonrası M.T. isimli şüpheliye ait 2 ayrı kuyumcu dükkanına baskın düzenlendi. Baskınlarda sahte altın olduğu belirlenen kolye, yüzük, küpe, bilezik, künye gibi 20 kilo 318 gram ziynet eşyası ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.