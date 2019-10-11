Alanya'da şafak operasyonu
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan şafak operasyonunda 1 kadın 21 kişi yakalandı. Biri kadın 6 kişi tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi.
Mehmet AL
ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri İlçe genelinde Aranması olan şahıslara yönelik yapılan şafak operasyonda 15 ekip ve 33 polis ekibiyle, 30 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı baskın neticesinde çeşitli suçlardan aranması olan biri kadın 21 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan kadının yapılan GBT sorgusunda fuhuş suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası olduğu tespit edildi. Asayiş Büro Amirliğinde işlemleri yapıldıktan sonra adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden kadın S.E., fuhuştan kesinleşmiş 5 yıl, Y.Ö., hırsızlık suçundan kesinleşmiş 4 yıl, O.Ç., yaralama suçundan 6 ay, Ö.C., hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis, M.R dolandırıcılık ve mala zarar verme suçundan toplam 6 kişi tutuklanarak Alanya Kapalı cezaevine gönderildi.
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