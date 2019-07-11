Alanya'da şafak operasyonu: 5 tutuklama

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince bu sabah çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik yapılan şafak operasyonunda 13 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 13 kişiden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi

Alanya'da şafak operasyonu: 5 tutuklama
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Mehmet AL
ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri bu sabah çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik 17 ekip ve 41 personel ile şafak operasyonu düzenledi. Düzenlenen operasyon kapsamında 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 13 kişiden 8 kişi nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakılırken 5 kişi nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı cezaevine gönderildi.

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