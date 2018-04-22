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Alanya'da şafak operasyonu: 21 gözaltı

Alanya'da çeşitli suçlardan aranan 21 şüpheli, bu sabah Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı

Alanya'da şafak operasyonu: 21 gözaltı

Alanya'da çeşitli suçlardan aranan 21 şüpheli, bu sabah Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı

22 Nisan 2018 Pazar 17:27
Alanya'da şafak operasyonu: 21 gözaltı
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Haber: Mehmet AL

EMNİYET Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, basit yaralama, hırsızlık, taahhüdü ihlal, nafaka hükümlerine uymamak, mühür bozma, kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak, silahla tehdit, gasp ile benzeri suçlardan aranan şahısların yakalanması ve süratle adalete teslim edilmelerini sağlamak amacıyla 81 il genelinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında sabah saatlerinde harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ekipleri daha önceden belirledikleri 21 şüphelinin adreslerine baskın düzenledi. Baskında çeşitli suçlardan aranan S. A., E. B., M. D., H. Ö., M. S., E. E., A. D., İ. Ç., S. A., A. A., İ. K., A.T., E. A. M. A., Ş. K., S. K., T. D., H. Y., M. Ç., E. A., H. Ç. ve Ö. A. isimli 21 şüpheli gözaltına aldı.  Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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