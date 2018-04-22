Alanya'da şafak operasyonu: 21 gözaltı

EMNİYET Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, basit yaralama, hırsızlık, taahhüdü ihlal, nafaka hükümlerine uymamak, mühür bozma, kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak, silahla tehdit, gasp ile benzeri suçlardan aranan şahısların yakalanması ve süratle adalete teslim edilmelerini sağlamak amacıyla 81 il genelinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında sabah saatlerinde harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ekipleri daha önceden belirledikleri 21 şüphelinin adreslerine baskın düzenledi. Baskında çeşitli suçlardan aranan S. A., E. B., M. D., H. Ö., M. S., E. E., A. D., İ. Ç., S. A., A. A., İ. K., A.T., E. A. M. A., Ş. K., S. K., T. D., H. Y., M. Ç., E. A., H. Ç. ve Ö. A. isimli 21 şüpheli gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.