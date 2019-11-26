Alanya'da şafak operasyonu! 17 kişi yakalandı

Mehmet AL

ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından ilçe genelinde yapılan operasyonda, çeşitli adreslere şafak vakti eş zamanlı olarak yapılan operasyonda mahkeme ve çeşitli suçlardan aranan 17 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 17 kişi Alanya Adliyesi Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.Görülen mahkeme sonucu 12 kişi serbest kalırken şüphelilerden Mahir Y., tehdit ve yaralama suçundan, cezaevi firarisi Arslan A., hırsızlık ve yaralama suçundan, Ramazan K., borçlunun ödeme şartını ihlalden, Hasan K., ise hakaret suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.