Alanya'da şafak operasyonu: 15 kişi gözaltına alındı

ALANYA 'DA haklarında yakalama kararı olan 15 ayrı adrese yapılan şafak operasyonu na Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, KOM, TEM ve Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polis ekipleri katıldı. 10 ayrı ekiple yapılan şafak operasyonunda ikametlerinde yakalanan 1 kadın 15 kişi kişinin çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürülen 15 kişiden 1 kadın 3 kişi sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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