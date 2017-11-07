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Alanya'da şafak operasyonu: 15 kişi gözaltına alındı

Türkiye genelinde 81 ilde arananlara yönelik şafak operasyonu Alanya'da gerçekleşti

Alanya'da şafak operasyonu: 15 kişi gözaltına alındı

Türkiye genelinde 81 ilde arananlara yönelik şafak operasyonu Alanya'da gerçekleşti

07 Kasım 2017 Salı 14:34
Alanya'da şafak operasyonu: 15 kişi gözaltına alındı
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Haber: Mehmet AL

ALANYA'DA haklarında yakalama kararı olan 15 ayrı adrese yapılan şafak operasyonuna Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, KOM, TEM ve Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polis ekipleri katıldı. 10 ayrı ekiple yapılan şafak operasyonunda ikametlerinde yakalanan  1 kadın 15 kişi kişinin çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürülen 15 kişiden 1 kadın 3 kişi sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Alanyaşafak Operasyonu
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