Alanya'da sabaha karşı feci kaza! 3 yaralı

ANTALYA istikametinden Mersin istikametine doğru giden 07 NTJ 34 plakalı araç sabaha karşı 04.00 sıralarında Alanya'nın Payallar Mahallesi'nde kaza yaptı. Araçta bulunan ve henüz kimliği belirlenemeyen biri ağır 3 kişi yaralandı. İddiaya göre sürücüsünün uyuya kalması nedeniyle araç orta refüje uçtu ve takla attı. Araçtaki yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.