Alanya'da Rus turistin acı sonu! Otel odasında ölü bulundu

Mehmet AL

Olay, gece saat 22.00 sıralarında Oba Mahallesi'nde meydana geldi. Rusya'dan kızı ile tatil yapmak için Alanya'ya gelen Lulııa Stanovavo, otele yerleşti. Talihsiz kadının kızı annesi Lulııa'yı görmeyince şüphelenerek,konakladıkları otel odasına gitti. Kız annesinin cansız bedenini yerde yatılı halde görmesi üzerine otel yetkililerine haber verdi. Görevlilerin ihbarıyla, otele gelen sağlık görevlilerin yaptığı kontrolde, Stanovavo'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Luııa Stanovavo'nın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.