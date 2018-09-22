Alanya'da Rus turist denizde boğuldu

Alanya’da serinlemek için denize giren 48 yaşındaki Rus turist boğularak yaşamını yitirdi

Alanya'da Rus turist denizde boğuldu
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Mehmet AL
ALANYA 'NIN Mahmutlar Mahallesi'nde  tatil yapan Rus uyruklu Alexander Kızılov (48), dün serinlemek için Mahmutlar Mahallesindeki sahile geldi. Burada denize giren Kızılov bir süre yüzdükten sonra suda batıp çıkmaya başladı. Rus turist in çırpındığını fark eden sahildekiler yüzerek ulaştıkları Kızılov'u kıyıya çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından Rus turisti ambulansla ALKÜ Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Kızılov'a yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Alexander Kızılıov'un cansız bedeni incelemelerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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