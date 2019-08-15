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Son Dakika

Alanya'da Rus turist boğularak can verdi

Alanya'da ailesiyle tatil yapan Rus Sergeı Zhuk (40), kaldığı otelin havuzunda boğularak hayatını kaybetti.

ASAYİŞ 15.08.2019, 14:39 Melike Temir
Alanya'da Rus turist boğularak can verdi
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Mehmet AL
AVSALLAR Mahallesi'nde bir otelde ailesiyle tatil yapan Rus Sergeı Zhuk, Kurban Bayramın 3'ncü gününde akşam  saatlerinde serinlemek için otelin havuzuna girdi. Bir süre sonra daldığı havuzun dibinden çıkamayan Zhuk'u fark eden otel görevlileri, havuza atlayarak Rus Erkek turistti çıkardı. Olay yerine çağrılan sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Zhuk, ambulansla Özel Anadolu Hastanesi'ne götürüldü. Zhuk tüm müdahelelere rağmen, kurtarılamadı. Sergeı Zhuk'un cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

#Alanya #alanya son dakika #rus turist #avsallar
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