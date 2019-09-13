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Alanya'da Rus kadın turist otelde ölü bulundu
Alanya'ya tatile gelen 77 yaşındaki Rus turist Liudmila Reznikova otel odasında ölü bulundu
ASAYİŞ 13.09.2019, 09:52 13.09.2019, 09:56
Mehmet AL
ALANYA'NIN İncekum Mahallesi'ndeki otelde kalan Rus turist Liudmila Reznikova'nın odasına giren temizlik görevlisi, kadını yerde hareketsiz yatarken buldu. Otel yetkililerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Liudmila Reznikova'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Alanya Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığınca yapılan incelemenin ardından Liudmila Reznikova'nın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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