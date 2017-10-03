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Alanya'da Rus gelin evinde ölü bulundu

Alanya'da yerleşik olarak yaşayan Rus gelin evinde ölü bulundu. Elene Kantaroğlu'nun(44) intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken eşine hitaben " İkimizden biri bu dünyaya fazla. Birimizin gitmesi lazım. Ben şimdi uzaklara gidiyorum, köpeklere iyi bak. Ben hayatımı sana adadım sen olmayınca bu hayatın bir tadı yok seni özgür bırakıyorum' yazılı mektup bıraktığı öğrenildi

Alanya'da Rus gelin evinde ölü bulundu

Alanya'da yerleşik olarak yaşayan Rus gelin evinde ölü bulundu. Elene Kantaroğlu'nun(44) intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken eşine hitaben " İkimizden biri bu dünyaya fazla. Birimizin gitmesi lazım. Ben şimdi uzaklara gidiyorum, köpeklere iyi bak. Ben hayatımı sana adadım sen olmayınca bu hayatın bir tadı yok seni özgür bırakıyorum' yazılı mektup bıraktığı öğrenildi

03 Ekim 2017 Salı 11:33
Alanya'da Rus gelin evinde ölü bulundu
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OLAYAlanya'nın Avsallar Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre 10 yıldır Avsallar'da yaşayan Fikret Kantaroğlu eve geldiğinde  Elena Kantaroğlu'nun cesediyle karşılaştı. Fikret Kantaroğlu durumu hemen 112 sağlık ekipleri ve jandarmaya bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri Elena Kantaroğlu'nun öldüğünü belirledi. Yapılan incelemede herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmazken Elena Kantaroğlu'nun ilaç içerek intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Evde inceleme yapan Jandarma ekipleri, iddiaya göre Elena Kantaroğlu tarafından yazılmış bir de mektup buldu. İngilizce ve Rusça olarak yazılan mektupta "İkimizden biri bu dünyaya fazla birimizin gitmesi lazım ben şimdi uzaklara gidiyorum köpeklere iyi bak ben hayatımı sona adadım sen olmayınca bu hayatın bir tadı yok seni özgür bırakıyorum" yazdığı iddia edildi. Cumhuriyet Savcısı'nın evde ve ceset üzerinde yaptığı incelemenin ardından Elena Kantaroğlu'nun cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Evde Elena Kantaroğlu'na ait dört köpek ile çok sayıda kedinin bulunduğu öğrenildi.

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Son Güncelleme: 03.10.2017 13:58
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