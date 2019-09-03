Alanya'da Rus çocuk otel havuzunda boğuldu

Mehmet AL



EDİNİLEN bilgiye göre, Okurcalar Mahallesi'ndeki otele tatil için ailesiyle birlikte gelen 6 yaşındaki Rus uyruklu kız çocuğu, otelin havuzunda yüzerken suda çırpınmaya başladı. Rus çocuk, otel görevlileri tarafından havuzdan çıkartıldı. 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahelesi olay yerinde yapılan çocuk hayatını kaybetti.

Rus çocuğun cesedi Alanya Belediyesi Morgu'na kaldırıldı. Savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından Rus çocuğun cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.