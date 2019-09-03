banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

Son Dakika

Alanya'da Rus çocuk otel havuzunda boğuldu

Alanya'nın Okurcalar Mahallesi'nde bulunan bir otelin havuzuna giren 6 yaşındaki Rus kız çocuk, boğularak yaşamını kaybetti

ASAYİŞ 03.09.2019, 18:03 03.09.2019, 19:51
Alanya'da Rus çocuk otel havuzunda boğuldu
banner404

Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre, Okurcalar Mahallesi'ndeki otele tatil için ailesiyle birlikte gelen 6 yaşındaki Rus uyruklu kız çocuğu, otelin havuzunda yüzerken suda çırpınmaya başladı. Rus çocuk, otel görevlileri tarafından havuzdan çıkartıldı. 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahelesi olay yerinde yapılan çocuk hayatını kaybetti. 
Rus çocuğun cesedi Alanya Belediyesi Morgu'na kaldırıldı. Savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından Rus çocuğun cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

#Okurcalar #Rus
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
banner440
banner545