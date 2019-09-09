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Alanya'da Romanyalı turist denizde boğuldu!

Alanya'nın Damlataş plajında serinlemek için denize giren Romanyalı turist boğularak can verdi

ASAYİŞ 08.09.2019, 10:40 09.09.2019, 01:19
Alanya'da Romanyalı turist denizde boğuldu!
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Mehmet AL

ALANYA'NIN Damlataş 5 nolu plajına dün akşam saatlerinde serinlemek için denize giren 69 yaşındaki Romanya uyruklu Turist Moıse Ghıca . Biraz yüzerek açıldıktan sonra batıp çıkmaya başlayan turisti gören vatandaşlar 112 Acil servisine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Ghıca'yı Başkent Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Romanya uyruklu turist Moıse Ghıca'ya yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Moıse Ghıca'nın cansız bedeni savcılıkca incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

#Damlataş
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