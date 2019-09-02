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Alanya'da Polonyalı turist otel odasında ölü bulundu
Alanya'nın İncekum Mahalles'inde bir otelde tatil yapmakta olan Polonyalı erkek turist,odasında ölü bulundu.
ASAYİŞ 02.09.2019, 20:45 04.09.2019, 15:05
Mehmet AL
EDİNİLEN bilgiye göre, tatil için Alanya'ya gelen ve İncekum Mahallesinde bir otelde tatilini geçirmekte olan Polonya vatandaşı Jözef Balka (76) odasında ölü bulundu. bir süre odasından çıkmayan Balka'yı otel görevlileri tarafından odasında cansız vaziyette yatarken bulundu. Jözef Balka'nın cesedi, cumhuriyet savcısının Alanya Belediye morgunda yaptığı incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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