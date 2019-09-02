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Alanya'da Polonyalı turist otel odasında ölü bulundu

Alanya'nın İncekum Mahalles'inde bir otelde tatil yapmakta olan Polonyalı erkek turist,odasında ölü bulundu.

ASAYİŞ 02.09.2019, 20:45 04.09.2019, 15:05
Alanya'da Polonyalı turist otel odasında ölü bulundu
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Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre, tatil için Alanya'ya gelen ve İncekum  Mahallesinde  bir otelde tatilini geçirmekte olan Polonya vatandaşı Jözef Balka (76) odasında ölü bulundu. bir süre odasından çıkmayan  Balka'yı otel görevlileri tarafından odasında cansız vaziyette yatarken bulundu. Jözef Balka'nın cesedi, cumhuriyet savcısının Alanya Belediye morgunda  yaptığı incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

#Polonyalı turist
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