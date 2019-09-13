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Alanya'da Polonyalı turist denizde boğuldu
Alanya'nın Damlataş Mahallesi'nde denize girdikten sonra boğulma tehlikesi geçiren 84 yaşındaki Polonyalı turist hastanede hayatını kaybetti
ASAYİŞ 13.09.2019, 10:12 13.09.2019, 11:08
Mehmet AL
ALANYA'YA tatil için gelen Polonya vatandaşı Jan Sirucek (84), önceki gün saat 17.00 sıralarında Damlataş Mahallesi'ndeki sahilde denize girdi. Sirucek, bir süre yüzdükten sonra suda batıp çıkmaya başladı. Polonyalı turistin çırpındığını gören sahildekiler yüzerek ulaştıkları turisti kıyıya çıkardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Sirucek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Sirucek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sirucek'in cenazesi savcılık incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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