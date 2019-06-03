Alanya'da Polonyalı turist boğularak feci şekilde can verdi

Mehmet AL

EDİNLEN bilgiye göre, Alanya'nın İncekum Mahallesi'ndeki bir otele eşi ile birlikte tatil için gelen 77 yaşındaki Polonyalı turist Stanıslaw Andrzejewski girdiği denizde bir süre yüzerken çırpınmaya başladı sahildeki vatandaşlar tarafından denizden çıkarıldı.

çağırılan 112 acil ambulansla Anadolu Hastanesine kaldırılan Polonyalı turist Andrzejewski'ye yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybetti.

Andrzejewski'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.