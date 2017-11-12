Alanya'da polisten şüpheli araçlara denetim 

Haber: Erdal ANAK
ALANYA İlçe Müdürlüğü’ne bağlı Önleyici Hizmetler Büro Amirliği, Çevik Kuvvet ve Motorize Yunus ekipleri ilçede geniş kapsamlı denetim yaptı. Denetimleri yöneten Önleyici Hizmetler Büro Amiri Yusuf Yıldız ve beraberindeki ekipler, Atatürk Caddesi ve Mola Kavşağı gibi halkın yoğun olduğu ve yaklaşık 3 saat süren denetimlerde şüpheli görülen araçlar ararken, araç içerisinde bulunan yolcu ve sürücülerin ise Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı. Denetimler sürücüler tarafından olumlu karşılandı. Denetimlerin aralıksız olarak süreceği öğrenildi.
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