Alanya'da polisten şok kokain baskını!

Mehmet AL

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarda, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri bir evde uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbar üzerine, Saray Mahallesi Gemicioğlu Sokaktaki bir evden çıkan 33 yaşındaki Aydın D., durdurularak yapılan aramada suç unsuruna rastlanmazken Narkotik ekipleri tarafından ikamette yapılan aramada 26 yaşındaki Veysel D., yakalanırken naylon poşete sarılı 9.11 gram toz kokain, 9.62 gram çay tabağı içerisinde taş kokain, 7.4 gr reçine esrar, plastik şişe içerisinde 1 lt amonyak ve 2 kök hint keneviri ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, ikametin önünde ve evde yakalanan Aydın D., ve Veysel D., Narkotik ekiplerince gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyette ifadeleri alınan 2 şüpheli bu gün Alanya Adliyesine sevk edildi.